Конгрессмен Маккол заявил, что отправка одного танка Abrams подтолкнет Берлин к поставкам Leopard

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол призвал отправить на Украину хотя бы один танк M1 Abrams. Это, по мнению конгрессмена, подтолкнет Германию разрешить применять в конфликте ее боевые танки Leopard.

«Если бы мы объявили, что собираемся предоставить танки Abrams, только один... Я слышал, что Германия ждет, когда мы возьмем инициативу в свои руки. Затем они поставили бы танки Leopard»,— заявил господин Маккол в программе ABC «This Week». Для поставок этих танков другим странам необходимо разрешение ФРГ.

Ранее СМИ сообщали, что Берлин готов поставлять танки Leopard в случае отправки Вашингтоном Киеву Abrams. Позже в германском правительстве эту информацию опровергли.

На заседании на авиабазе Рамштайн 20 января контактной группе по вопросам обороны Украины не удалось убедить Берлин разрешить поставки Leopard.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Танк или иначе».

Мария Федотова