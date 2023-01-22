Президент Всемирного банка спрогнозировал низкие темы мирового экономического роста в ближайшие два года

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс прогнозирует низкие темпы роста мировой экономики в 2023–2024 годах. По его словам, это произойдет главным образом из-за сохранения инфляции, сокращения инвестиций. Он считает, что восстановление экономики произойдет не раньше, чем через два года.

«Я думаю, это будет продолжительное замедление... Причина в сохранении инфляции, сокращении новых инвестиций, которое уже происходит, если вы посмотрите вперед на один год, на два года, сложно увидеть значительное восстановление... Похоже, это замедление экономического развития будет наблюдаться в 2023–2024 годах»,— сказал Дэвид Малпасс в интервью SkyNews (цитата по Bloomberg).

В начале января во Всемирном банке понизили прогноз роста мирового ВВП до 1,7% ВВП. В организации отмечали, что любое негативное событие в экономике может спровоцировать рецессию.

Глобальную рецессию в этом году ранее прогнозировали эксперты Всемирного экономического форума. Эксперты ожидают слабый экономический рост не только в США и ЕС, но и в Китае. В Международном валютном фонде допускали, что в 2023 году экономики половины стран ЕС войдут в рецессию из-за военного конфликта России и Украины.

Анастасия Ларина