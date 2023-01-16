Эксперты Всемирного экономического форума ожидают глобальную рецессию в 2023 году

В 2023 году геополитическая напряженность будет по-прежнему влиять на глобальную экономику, следует из доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ). По мнению экономистов ВЭФ, в 2023 году будет наблюдаться глобальная рецессия. Доклад опубликован на сайте ВЭФ.

Две трети экономистов ВЭФ считают, что рецессия в 2023 году вероятна, 18% из них оценивают ее как крайне вероятную. Маловероятной рецессию считают треть опрошенных ВЭФ экономистов.

По мнению экономистов ВЭФ, экономический рост в 2023 году в Европе и США будет слабым или очень слабым. Около половины опрошенных экономистов ожидают слабого экономического роста в Китае, еще около половины — сильного. По их мнению, отмена жестких антикоронавирусных мер может привести к ускорению роста экономики.

Также 57% опрошенных экономистов ВЭФ считают, что уровень инфляции в Европе будет высоким, еще 5% ожидают большой инфляции в Китае. Большинство экономистов также уверены, что в 2023 году центральные банки Европы и США продолжат ужесточать кредитно-денежную политику.

«Поскольку две трети главных экономистов ожидают мировой рецессии в 2023 году, мировая экономика находится в шатком положении. Нынешняя высокая инфляция, низкие темпы роста, высокая задолженность и высокая степень фрагментации снижают стимулы для инвестиций, необходимых для возобновления роста и повышения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения в мире»,— сказал Саадия Захиди, управляющий директор ВЭФ.

Ранее Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год. Там ожидают, что глобальный ВВП в 2023 году вырастет на 1,7%. В Международном валютном фонде говорили, что в 2023 году половине стран Евросоюза угрожает рецессия из-за военного конфликта России и Украины. Накануне нового года аналитики Financial Times также писали о неизбежности рецессии и росте безработицы в ЕС.

О ситуации в мировой экономике — в материале «Ъ» «Определенно ничего хорошего».

Олеся Павленко