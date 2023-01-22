Оппозиция в Бундестаге призывает Шольца поставить Украине танки Leopard 2

Представители парламентской оппозиции в Германии раскритиковали неопределенную позицию канцлера Олафа Шольца по вопросу поставки Украине танков Leopard 2. Председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (партия СвДП) считает, что «малодушие» ФРГ в этой ситуации негативно отражается на репутации страны.

«Дискуссия о Leopard 2 не очень хорошо отражается на нас, потому что, конечно, западный мир ожидает, что Германия будет лидировать… А мы всегда ждем… пока давление не усилится, и тогда можно будет действовать»,— рассказала госпожа Штрак-Циммерманн (цитата по Zeit).

Председатель парламентской фракции «Союз 90/Зеленые» Антон Хофрайтер назвал потенциальную передачу Leopard 2 Украине «важнейшей поддержкой, которую может предложить Германия». По его мнению, в ходе встречи союзников Украины на базе Рамштайн Германия допустила «серьезную ошибку», не согласовав поставки танков.

20 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о поставках ВСУ Leopard все еще обсуждается. Ранее Олаф Шольц ушел от прямого ответа журналистов относительно поставок Украине тяжелого вооружения.

Неопределенная позиция правительства Германии спровоцировала резкую критику со стороны официальных лиц Украины и ее союзников, а также вызвала локальные акции протеста внутри страны. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западным странам рано или поздно придется поставить ВСУ Leopard 2 из-за отсутствия других способов завершить конфликт. Журнал Der Spiegel сообщил, что Германия может передать Украине 19 танков Leopard 2A5. Это устаревшая модель, которая используется для учений.

О дискуссиях по поставкам танков — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Андрей Сапожников