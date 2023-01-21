Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Военком Ростовской области опроверг сообщение о мобилизации

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров прокомментировал слова военкома Азовского района Александра Жукова, который заявил, что нужно готовиться к мобилизации. По словам господина Егорова, частичной или полной мобилизации в Ростовской области сейчас нет — в военкоматы приходят только добровольно.

«Военный комиссар Азова и Азовского района имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может. У нас на данный момент только на добровольной основе все сейчас. Люди приходят в военкомат, заключают контракт»,— заявил Игорь Егоров ТАСС.

В эфире местного телеканала, Александр Жуков заявил, что «и в Кремле, и в Минобороны, и в муниципалитетах, и в военкоматах понимают, что нужно готовиться». «Систематически готовиться к проведению частичной и полной мобилизации»,— сказал военком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера, 20 января, заявил, что в рамках частичной мобилизации было призвано необходимое число граждан. В этом вопросе он призвал ориентироваться на слова президента России Владимира Путина, который неоднократно повторял данный тезис. При этом указа о завершении частичной мобилизации выпущено не было. Указ о ее начале вышел 21 сентября.

О том, что происходит на 332-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...