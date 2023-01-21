Военком Ростовской области опроверг сообщение о мобилизации

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров прокомментировал слова военкома Азовского района Александра Жукова, который заявил, что нужно готовиться к мобилизации. По словам господина Егорова, частичной или полной мобилизации в Ростовской области сейчас нет — в военкоматы приходят только добровольно.

«Военный комиссар Азова и Азовского района имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может. У нас на данный момент только на добровольной основе все сейчас. Люди приходят в военкомат, заключают контракт»,— заявил Игорь Егоров ТАСС.

В эфире местного телеканала, Александр Жуков заявил, что «и в Кремле, и в Минобороны, и в муниципалитетах, и в военкоматах понимают, что нужно готовиться». «Систематически готовиться к проведению частичной и полной мобилизации»,— сказал военком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера, 20 января, заявил, что в рамках частичной мобилизации было призвано необходимое число граждан. В этом вопросе он призвал ориентироваться на слова президента России Владимира Путина, который неоднократно повторял данный тезис. При этом указа о завершении частичной мобилизации выпущено не было. Указ о ее начале вышел 21 сентября.

О том, что происходит на 332-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек