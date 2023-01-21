В Сочи восстановили автомобильное движение, приостановленное из-за аварии в тоннеле

В Сочи автомобильное движение возобновили в штатном режиме по восьмому тоннелю трассы А-148 Дублер Курортного проспекта после его приостановки из-за массового ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Проезд был закрыт на участке 14 км+316 м. Объезд осуществлялся по улице Чайковского.

Массовая авария при участии десяти автомобилей произошла днем 20 января. По предварительным данным, водители двух иномарок въехали на скорости в тоннель и столкнулись с автомобилями, стоящими в пробке из-за другой аварии. В результате происшествия, один человек погиб, пострадала пассажирка одного из авто. По факту ДТП была возбуждена прокурорская проверка.

Анастасия Донскова

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