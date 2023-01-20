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В Сочи количество попавших в ДТП автомобилей увеличилось до десяти

Количество пострадавших автомобилей в массовой аварии в Адлерском районе Сочи увеличилось до 10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 15 часов. По предварительным данным, при движении по трассе водители BMW и Mercedes не выдержали безопасную дистанцию и столкнулись с автомобилями, стоящими в пробке.

В результате ДТП 58-летний водитель КИА погиб. 56-летняя пассажирка другого автомобиля той же марки была госпитализирована.

Татьяна Ручкина

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