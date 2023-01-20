В прокуратуре организовали проверку после столкновения в Сочи десяти автомобилей

Прокуратура Адлерского района Сочи проконтролирует ход и результаты проведения процессуальной проверки по факту ДТП с участием десяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

20 января в 15 часов в Адлерском районе на улице Ленина столкнулись девять машин. Это произошло из-за того, что водители BMW и Mercedes не выдержали безопасную дистанцию и столкнулись с машинами, стоящими в пробке. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.

Позже стало известно, что количество машин, ставших участниками ДТП, увеличилось до десяти.

Татьяна Ручкина

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