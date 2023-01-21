В Сочи проезд по тоннелю, в котором произошла массовая авария, временно перекрыли

В Сочи временно перекрыли проезд по восьмому тоннелю трассы А-148 Дублер Курортного проспекта, в котором столкнулись десять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

На участке 14 км+316 м открыты разворотные шлагбаумы на южном портале тоннеля. Объезд организован через улицу Чайковского.

По предварительной информации, днем 20 января в 15:00 водители автомобилей марок BMW и Mercedes не выдержали безопасную дистанцию и на скорости въехали в стоящие в пробке автомобили. В результате происшествия пострадали десять автомобилей, один человек погиб, еще один получил травмы. По факту аварии возбуждена прокурорская проверка.

Анастасия Донскова

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