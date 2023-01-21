Блинкен заявил о снижении напряженности в отношениях США и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что напряженность в отношениях с Китаем ослабла, однако указал на тревогу по поводу намерений Пекина в отношении Тайваня.

В ходе визита в Чикагский университет господина Блинкена спросили, снизился ли накал отношений между США и КНР.

«Думаю, да, потому что, опять же, когда вы обсуждаете и вовлекаетесь, это имеет тенденцию иметь такой эффект. <...> Остальной мир ожидает, что мы будем ответственно управлять этими отношениями. Они знают, что если мы не найдем пути и области, где мы можем, где в наших интересах сотрудничать, они потеряют часть преимуществ»,— ответил он (цитата по стенограмме на сайте Госдепа).

По словам госсекретаря, Китай решил, что его больше не устраивает статус-кво в отношении Тайваня, преобладавший в течение десятилетий.

«Они (власти КНР.— "Ъ") говорят, что это суверенный вопрос; наш ответ заключается в том, что он представляет интерес для США и стран по всему миру»,— сказал Энтони Блинкен, указывая на доминирование Тайваня в области полупроводников, имеющее решающее значение для мировой экономики.

Энтони Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля, что станет первой поездкой госсекретаря в Китай с октября 2018 года. Решение о поездке было принято после того, как Джо Байден и Си Цзиньпин провели в ноябре переговоры на Бали в рамках G20.

Дарья Эрозбек