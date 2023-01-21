Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три американских сенатора призвали отправить Украине танки Abrams и Leopard 2

Члены Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус (демократы) выступили за передачу Украине танков. Сенаторы обратились к немецкому правительству и администрации Джо Байдена по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы те отреагировали на их призыв.

Господин Грэм заявил, что сенаторы преследуют общую цель, которая заключается в том, чтобы Киев «вытеснил россиян из Украины». «Для достижения этой цели украинским военным нужны танки. Мне надоело это… шоу вокруг того, кто собирается отправить танки и когда они собираются это сделать»,— сказал сенатор (цитата по CNN).

Линдси Грэм призвал Германию отправить танки и заявил, что это в интересах самого Берлина. «Администрации Байдена — отправить американские танки, чтобы другие последовали нашему примеру»,— говорится в заявлении сенатора.

Тема поставок американских танков Abrams и немецких Leopard 2 активно обсуждается последние несколько недель. В частности, переговоры по этому поводу велись в рамках восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Министр обороны США Ллойд Остин по ее итогам заявил, что неправильно рассуждать о необходимости поставок Украине какого-то определенного вооружения, например, танков Leopard 2 и Abrams. Минобороны ФРГ сообщало, что решение обсуждается, но оно еще не принято.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...