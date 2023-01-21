Три американских сенатора призвали отправить Украине танки Abrams и Leopard 2

Члены Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус (демократы) выступили за передачу Украине танков. Сенаторы обратились к немецкому правительству и администрации Джо Байдена по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы те отреагировали на их призыв.

Господин Грэм заявил, что сенаторы преследуют общую цель, которая заключается в том, чтобы Киев «вытеснил россиян из Украины». «Для достижения этой цели украинским военным нужны танки. Мне надоело это… шоу вокруг того, кто собирается отправить танки и когда они собираются это сделать»,— сказал сенатор (цитата по CNN).

Линдси Грэм призвал Германию отправить танки и заявил, что это в интересах самого Берлина. «Администрации Байдена — отправить американские танки, чтобы другие последовали нашему примеру»,— говорится в заявлении сенатора.

Тема поставок американских танков Abrams и немецких Leopard 2 активно обсуждается последние несколько недель. В частности, переговоры по этому поводу велись в рамках восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Министр обороны США Ллойд Остин по ее итогам заявил, что неправильно рассуждать о необходимости поставок Украине какого-то определенного вооружения, например, танков Leopard 2 и Abrams. Минобороны ФРГ сообщало, что решение обсуждается, но оно еще не принято.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев