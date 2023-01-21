Инвесторы нашли где поразвиться

На минувшей неделе международные инвесторы вложили в фонды развивающихся стран рекордный объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты инвестировали в эти активы $12,7 млрд, что почти в четыре раза выше показателя предыдущей недели. Глобальные инвесторы скупают недооцененные акции компаний развивающихся стран в расчете на уверенный рост экономики Китая и стабилизацию денежно-кредитной политики в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Международные инвесторы активно наращивают вложения в фонды развивающихся стран. По данным Bank of America (BofA, учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), по итогам недели, закончившейся 18 января, чистый приток клиентских средств в фонды акций и облигаций emerging markets (EM) достиг рекордного за все время наблюдений значения — $12,7 млрд. Неделей ранее притоки в фонды EM составили всего $3,6 млрд. В фонды developed markets было инвестировано на отчетной неделе только $9,2 млрд, что более чем вдвое ниже инвестиций неделей ранее.

Взлет интереса инвесторов к фондам развивающихся рынков произошел на фоне решения властей Китая отказаться от политики «нулевой терпимости» в отношении COVID-19. Это, по мнению участников рынка, может оказать положительное влияние на экономику страны. По данным январского опроса портфельных менеджеров, проведенного BofA, 91% респондентов не исключили значительного роста экономики Китая (см. “Ъ” от 18 января). В таких условиях, как считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин, большая часть притоков в фонды EM пошла именно в акции и облигации китайских компаний. «По информации Goldman Sachs, чистый приток в акции китайских компаний от институциональных инвесторов только за неполный январь составил $9 млрд»,— отмечает господин Скрябин.

Улучшению настроений участников рынка способствует и снижение инфляции в США, что влияет на ожидания по ключевой ставке ФРС. В декабре потребительские цены в стране выросли на 6,5%, что на 0,6 процентного пункта (п. п.) ниже показателя ноября (см. “Ъ” от 13 января). В итоге аналитики не исключают замедления темпов повышения ключевой ставки ФРС до 0,25 п. п. (в декабре рост составил 0,5 п. п.) и достижения пикового значения на отметке 4,9% во втором квартале. Эти ожидания, как считает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев, обусловили перенаправление денежных потоков инвесторами из дорогих акций американских компаний в «более дешевые» акции Европы и развивающихся рынков как более привлекательных активов, предлагающих в том числе потенциально повышенную доходность для инвесторов.

В ближайшие недели притоки в фонды развивающихся стран продолжатся, считают участники рынка. При этом их размер будет зависеть как от способности китайских властей реализовать планы по стимулированию экономического роста, так и устойчивости тренда на снижение инфляции в США. «Рынок пока недооценивает как пиковое значение ставки ФРС, так и время, в течение которого ставка будет оставаться высокой. Кроме того, сохраняются риски замедления экономики США, в том числе в условиях достижения потолка по госдолгу, поэтому ситуация на фондовых рынках в ближайшие месяцы не выглядит безоблачной»,— считает Дмитрий Скрябин. Тем не менее он ожидает сохранения интереса инвесторов к ЕМ по отношению к развитым странам за счет большего потенциала роста и более низких мультипликаторов оценки рынков.

Виталий Гайдаев