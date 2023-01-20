Генсек НАТО заявил о важности усиления производства оружия для пополнения запасов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в совещании западных стран по дальнейшей помощи Украине, которое прошло на немецкой авиабазе Рамштайн. В ходе встречи господин Столтенберг подчеркнул необходимость наращивания странами альянса производства оружия и боеприпасов для быстрого пополнения своих запасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Йенс Столтенберг, слова которого приводятся на сайте Североатлантического альянса, также отметил, что увеличение запасов оружия станет ключевой темой на встрече министров обороны стран—членов НАТО в феврале.

Кроме того, господин Столтенберг призвал союзников усилить военную поддержку Украине, поскольку он считает, что Россия «не проявляет признаков подготовки к миру». «Как и большинство войн, эта, скорее всего, закончится за столом переговоров, но то, что происходит на переговорах, напрямую связано с происходящим на поле боя, поэтому нам нужно сейчас поставить Украине больше оружия»,— сказал он.

Ранее сегодня, 20 января, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи выразил надежду, что альянс сможет производить боеприпасы для поставок Украине в большем количестве, чем Россия. Он также отметил, что на военный конфликт тратится очень много боеприпасов, причем расход российской стороны якобы больше, чем украинской. В Кремле считают, что таким образом Запад ведет прокси-войну.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».