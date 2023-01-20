Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генсек НАТО заявил о важности усиления производства оружия для пополнения запасов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в совещании западных стран по дальнейшей помощи Украине, которое прошло на немецкой авиабазе Рамштайн. В ходе встречи господин Столтенберг подчеркнул необходимость наращивания странами альянса производства оружия и боеприпасов для быстрого пополнения своих запасов.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Йенс Столтенберг

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Йенс Столтенберг, слова которого приводятся на сайте Североатлантического альянса, также отметил, что увеличение запасов оружия станет ключевой темой на встрече министров обороны стран—членов НАТО в феврале.

Кроме того, господин Столтенберг призвал союзников усилить военную поддержку Украине, поскольку он считает, что Россия «не проявляет признаков подготовки к миру». «Как и большинство войн, эта, скорее всего, закончится за столом переговоров, но то, что происходит на переговорах, напрямую связано с происходящим на поле боя, поэтому нам нужно сейчас поставить Украине больше оружия»,— сказал он.

Ранее сегодня, 20 января, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи выразил надежду, что альянс сможет производить боеприпасы для поставок Украине в большем количестве, чем Россия. Он также отметил, что на военный конфликт тратится очень много боеприпасов, причем расход российской стороны якобы больше, чем украинской. В Кремле считают, что таким образом Запад ведет прокси-войну.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...