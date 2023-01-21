«Если нашел, то надо отдавать»

Конституционный суд объяснил разницу между найденной и украденной вещью. «Ъ» спросил политиков, культурных, общественных деятелей и случайных прохожих, пытались ли они вернуть находки.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Моя удивительная находка произошла в раннем детстве, когда я училась в первых классах. Мы семьей весной сажали картошку, и дядя потерял золотое обручальное кольцо. Можно представить, насколько он был расстроен, но чудо — когда мы осенью выкапывали урожай, я нашла кольцо и дяде вернула. На радостях он мне преподнес шикарный подарок.

Обратный случай, когда мне вернули утерянную вещь, я часто привожу, когда объясняю женщинам, что они должны верить мужьям. Так получилось, что я оставила в контейнере для вещей, который используется для прохода контроля на рейс, свое депутатское удостоверение, оно прислонилось к стенке контейнера и было практически незаметным. На удивление, мне через довольно длительное время его вернул один из сотрудников аппарата Госдумы. Он воспользовался тем же контейнером чуть позже и машинально забрал мое удостоверение, приняв за свое — внешне они очень похожи.

Когда мужчина вернулся из поездки, жена обнаружила мое удостоверение и устроила сумасшедшую сцену ревности. Вот так нелепая случайность чуть не разрушила семью. Стоило немалых усилий, чтобы избежать разрыва.

Андрей Ананов, президент компании «Русское ювелирное искусство»:

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

— В советское время, когда уже увлекся ювелирным делом, долго не мог найти необходимый станок — вальцы. И вдруг, проходя мимо грузовика, в который пионеры грузили металлолом, я увидел знакомые очертания. Заплатив три рубля водителю, я стал обладателем станка. Очистив от ржавчины, не поверил своим глазам — я видел его на снимках мастерской Фаберже! Это была ручная работа, и некоторые детали станка имеют неповторимый вид.

Вернуть его и не пытался — вещь была выкинута на утилизацию неизвестно кем. А мне восстановленный уникальный станок служит до сих пор.

Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России:

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

—У меня был маленький, из серии «Библиотека поэта», бордового цвета томик Пастернака, которого я очень люблю. Томик был компактен, хорошо входил в карман, и я всегда летал с ним на гастроли. Не знаю кто, но у меня его украли. В советское время было очень сложно с книгами, и я понимаю, что вор в этом разбирался, потому что тогда Пастернак был своего рода валютой. Я страшно горевал, пришлось сделать какой-то ксерокс.

Спустя много лет на гастролях в Курске в букинистическом магазине я увидел его — этот бордовый томик. Не поверил глазам, затрясся, побежал и купил его уже не помню, за какие деньги. Целый месяц у меня было прекрасное настроение и все получалось. В этот сезон вышла замечательная премьера, я получил звание народного артиста. Этот томик, подумал я, помогает мне за сохраненную ему верность.

Я часто находил разные вещи, и дважды находил крестики. Один был совсем простой, а второй золотой и явно дорогой. Оба раза я брал крестики и тут же нес в ближайший храм. Это должны знать все — если вы находите какую-то драгоценность, не обольщайтесь ее стоимостью и не берите. Вы больше потеряете, чем приобретете. А тем более крестик. Если вы его возьмете, то присвоите чужие грехи и чужие проблемы.

Олег Жолобов, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Мособлдумы:

Фото: Московская областная Дума

— В первом классе в Волгограде нашел на улице маленькую белую пушистую собаку. Привез ее домой, а мама сказала, что мне надо выбирать: или она, или собака. Пришлось отдать ее каким-то дальним знакомым.

Когда жил в Митино рядом с радиорынком, несколько раз находил потерянные телефоны. Всегда звонил и возвращал их владельцам безвозмездно. Сам знаю, что значит потерять телефон, поэтому отношусь к этому трепетно. Меня мама воспитывала, что не надо брать найденное, а если нашел, то надо отдавать. Поэтому ничего из найденного у себя не оставляю, ничего хорошего это не принесет, это чужая вещь.

Пару раз находил в ресторане деньги и отдавал их на ресепшен. Делая это, было чувство, что оттуда их уже никому не отдадут, а дать свой номер телефона и сказать, чтобы звонили, нет желания. Мой приятель так сделал, а ему потом позвонили и сказали, что там было больше денег, чем он назвал.

Элина Денисова, винный эксперт, член Российской и Московской ассоциаций сомелье, посол Арманьяка в России:

Фото: Из личного архива

— В детстве находила какие-то мелкие предметы, которые тогда казались ценностью. Когда выросла, ничего существенного и ценного не находила.

Однажды в пешеходном переходе нашла свернутые 500 рублей. Они явно выпали из заднего кармана мужчины, потому что женщины так деньги никогда не носят. Оглянулась, но никого вокруг не было, искать владельца не стала, а отнесла их в церковь и отдала нищим на паперти.

В разных странах часто находила разную мелочь, монеты небольшого достоинства. О таких находках говорят разное: или что не надо отказываться от находки и лучше наклониться и поднять, или что лучше вообще не брать. Я чаще всего поднимала то, что находила, клала на какое-то видное место или несла в храм, где отдавала нищим.

Натан Миров (рэпер Natan), певец, автор песен:

Фото: Страница Натана Мирова во «ВКонтакте»

— Самая запоминающаяся находка произошла 1 апреля 2010 года. Я долго гулял по сети и в один миг увидел в ВК ту самую, которая стала моей женой! По сей день радуюсь ей неимоверно и никому ее не отдам!

А вещи возвращаю обязательно, так как верю в карму и в бумеранг. Представляю, какое это приятное чувство — получить то, чего ты лишился, когда уже надежды нет на возвращение вещи. И от этого моя душа спокойна и радостна. Но ответного чуда с моими потерями не припомню. В последний раз я остался без нового кошелька от Gucci со всеми банковскими картами и наличкой в 15 тысяч. Жалко было только бумажник, и я очень надеялся, что его вернут. Но никто не откликнулся.

Сергей Токарев, генеральный секретарь Российского совета предпринимателей в Дубае и северных эмиратах:

Фото: Russian Emirates Publishing & Advertising

— Я скорее иногда помогаю по просьбе знакомых при поиске. Например, нашел несколько очень дорогих пиджаков в кофрах, стоимость каждого под $10 тыс., забытых ими в аэропорту Дубая. Меня пустили в Lost & Found — комнату забытых вещей в аэропорту, где часа два я «гулял» по гигантскому складу с километровыми стеллажами, удивляясь тому, что люди умудряются забыть или потерять и не искать.

Разумеется, я делаю это всегда бесплатно, а не потому, что в Дубае действует закон о вознаграждении людей, вернувших найденное чужое имущество, до 10% от стоимости. Такая политика властей и полиции в ОАЭ поощряет людей, о них почти еженедельно пишут в газетах или в соцсетях.

Ежегодно такими героями становятся таксисты, обслуживающий персонал отелей и пляжей, простые жители, которые только туристам возвращают сотни паспортов, несколько тысяч смартфонов, ноутбуков и планшетов, десятки тысяч долларов или евро и миллионы дирхамов. Но к сожалению, все чаще слышу и про случаи, когда забытое не возвращают или приходится искать самим без гарантий успеха.

А совсем недавно по пути в офис на оживленной трассе нашли бездомного котенка с перебитой лапой. Стараясь не мешать движению, подобрали, отмыли, прокололи антибиотиками, сделали операцию на ноге, сделали прививки. Хозяева не откликнулись, но очень удачно нашли черному красавцу новую семью. Это наши друзья, частенько навещаем нашу «находку».

Группа «Прямая речь»