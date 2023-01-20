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Коммерсантъ FM
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Плата для грузовиков по системе «Платон» вырастет на 30 копеек за километр пробега

В рамках ежегодной индексации размер платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам по системе «Платон» с 1 февраля увеличат на 30 коп., с 2,54 руб. до 2,84 руб. за километр пробега.

Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении грузовиков с массой свыше 12 тонн и распространяется на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения.

В пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор) уточнили, что фактический размер платы рассчитывается ежегодно с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за прошедший год.

Изменение индекса потребительских цен за 2022 год составило +11,94 %, отметили в агентстве. Таким образом, индексация платы в системе «Платон» проводится ниже прогнозируемого в июле 2022 года значения.

По информации Росавтодора, в настоящее время в «Платоне» зарегистрировано свыше 763 тыс. грузоперевозчиков и более 1 млн 729 тыс. транспортных средств массой более 12 тонн, четверть из которых принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Индексация тарифа госсистемы «Платон» производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом совместно с грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы. За счет взимаемых через госсистему плат в Федеральный дорожный фонд поступило более 199 млрд руб.

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