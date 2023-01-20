Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Село в Белгородской области попало под обстрел

В оперативном штабе Белгородской области подтвердили обстрел села Карабаново Валуйского городского округа со стороны Украины. Обстрел продолжается и сейчас.

По предварительным данным властей, снаряд попал в жилой дом, начался пожар. Пострадавших нет. «Все оперативные службы выехали на место»,— заверил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня же власти продлили в Белгородской области желтый уровень террористической опасности еще на две недели, он будет действовать в регионе до 4 февраля. Накануне приграничная область была обстреляна ВСУ четыре раза за сутки. Из-за повреждения линии электропередачи без света оставались четыре поселка, но пострадавших не было.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Калашников, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...