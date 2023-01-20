Село в Белгородской области попало под обстрел

В оперативном штабе Белгородской области подтвердили обстрел села Карабаново Валуйского городского округа со стороны Украины. Обстрел продолжается и сейчас.

По предварительным данным властей, снаряд попал в жилой дом, начался пожар. Пострадавших нет. «Все оперативные службы выехали на место»,— заверил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня же власти продлили в Белгородской области желтый уровень террористической опасности еще на две недели, он будет действовать в регионе до 4 февраля. Накануне приграничная область была обстреляна ВСУ четыре раза за сутки. Из-за повреждения линии электропередачи без света оставались четыре поселка, но пострадавших не было.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Калашников, Воронеж