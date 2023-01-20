МИД Украины назвал политической подлостью поддержку Грузией возобновления авиасообщения с Россией

Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал поддержку возобновления прямого авиасообщения с Россией со стороны грузинских властей. По словам господина Николенко, подобная риторика препятствует сотрудничеству Грузии и Украины. Он назвал позицию Тбилиси по этому вопросу «политической подлостью».

«Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на обретение членства в Европейском Союзе»,— говорится в заявлении Олега Николенко, опубликованном на сайте украинского посольства в Грузии.

Олег Николенко добавил, что на уровне правительства и народа Украина всегда поддерживала сотруднические отношения с Грузией. Поддержка Киева, подчеркнул представитель украинского МИДа, отвечает в том числе интересам Грузии.

Россия приостановила авиасообщение с Грузией в 2019 году. 18 января глава МИД России Сергей Лавров отметил решение Грузии не присоединяться к антироссийским санкциям. В связи с этим он предположил, что в скором времени страны смогут возобновить прямое авиасообщение. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что Грузия поддержит это решение.

Лусине Баласян