В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание в крещенской купели

Во время омовения в крещенской купели в Нижнем Тагиле (Свердловская область) чуть не утонул мужчина. Видеозапись произошедшего публикует Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в проруби на Тагильском пруду. На кадрах видно, что во время погружения молодой человек потерял сознание и начал уходить под воду. Мужчина, стоявший возле купели, через несколько секунд бросился на помощь и вытащил из проруби упавшего в обморок парня. Вскоре молодой человек очнулся. Госпитализация не понадобилась — всю необходимую помощь ему оказали на месте.

Традиционные крещенские купания прошли в ночь с 18 на 19 января. Изначально в Свердловской области планировали организовать 95 купелей в 54 муниципальных образованиях, в том числе 14 — в Екатеринбурге. Позднее Роспотребнадзор запретил купание в трех купелях: на водоеме между улицами Солнечной и Зеленой в поселке Чусовское Озеро и на базе отдыха «Каменный пляж» на Шарташе в Екатеринбурге, а также у плотины на реке Каменка в Каменск-Уральском. Причиной стали химическое потребление кислорода и окраска воды.

Как рассказывал заместитель руководителя регионального ГУ МЧС Алексей Морозов, возле купелей дежурили машины скорой помощи, полиция и спасатели. Перед купаниями гражданам проводили инструктаж.

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