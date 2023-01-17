Урал погружается в прорубь

В ночь с 18 на 19 января в Свердловской области пройдут традиционные крещенские купания. В МЧС рассказали, что интерес к празднику среди уральцев за год вырос втрое: если в 2022 году купели посетили 23 тыс. человек, то сейчас ожидается 65 тыс. Всего в регионе планируют организовать 95 купелей в 54 муниципальных образованиях, в том числе 14 — в Екатеринбурге. Губернатор Евгений Куйвашев планирует окунуться в купель в Верхотурье.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области значительно вырос интерес к празднованию Крещения Господня, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января. Как рассказал на пресс-конференции заместитель руководителя регионального ГУ МЧС Алексей Морозов, если в прошлом году в купаниях участвовали 23 тыс. человек, сейчас заявки подали уже 65 тыс. На этом фоне выросло и количество купелей.

«В 2022 году было организовано 88 купелей в 44 муниципальных образованиях, теперь поданы заявки на открытие 95 купелей в 54 образованиях. К тому же, это число может быть увеличено»,— пояснил господин Морозов.

Больше всего купелей будет организовано в Екатеринбурге — 14, в Сысерти — 9, в Первоуральске и Богдановиче — по 5.

По словам Алексея Морозова, спасатели будут дежурить возле купелей с 22:00 18 января до 24:00 19 января. Потепление, пришедшее на этой неделе в Свердловскую область, не влияет на состояние льда, так как его толщина в водоемах достигает 35 см, заверил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Крещение намерен посетить Верхотурье. Глава Верхотурского городского округа Алексей Лиханов подтвердил, что ожидает главу региона. По его словам, 19 января Евгений Куйвашев должен провести совещание по развитию Верхотурья. Господин Лиханов не исключил, что губернатор захочет окунуться в купель. «Сейчас идет подготовка купели на реке Актай, возле храма иконы Божией Матери. Это площадка на открытом водоеме. Проводим электроосвещение, а МЧС вместе с военными устанавливают отапливаемые палатки для переодевания людей. На месте будут дежурить машина скорой помощи, полиция, спасатели и наш казачий хутор»,— пояснил господин Лиханов.

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин рассказал «Ъ-Урал», что отправится на купания в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь в селе Тарасково, под Первоуральском. «Уже на протяжении 10 лет окунаюсь на Крещение Господне в мужском монастыре. Там есть чудодейственная лечащая рак икона Божией Матери “Всецарица”, к которой приезжают со всего света. Ежегодно в монастырь приходит много людей, в том числе ветеранов, пожилых людей, и не было такого, чтобы кто-нибудь из них заболел после посещения»,— поделился господин Володин.

Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Алексея Орлова сказал «Ъ-Урал», что мэр планирует праздновать Крещение Господне и окунаться в прорубь, но приватно, не называя площадку купели. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина уточнила, что не планирует купаться на Крещение. «В целом такой традиции нет — раньше было такое, что ноги опускали, брызгались, но зайти в прорубь и купаться — нет»,— объяснила «Ъ-Урал» госпожа Бабушкина.

Катерина Якушева