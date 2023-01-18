Роспотребнадзор запретил купание в двух «крещенских купелях» в Екатеринбурге

Две «крещенские купели» в Екатеринбурге — на водоеме между улицами Солнечной и Зеленой в поселке Чусовское Озеро и на базе отдыха «Каменный пляж» на Шарташе, со стороны улицы Отдыха, 107, — по химическому потреблению кислорода и окраске воды не прошли лабораторные исследования Роспотребнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По результатам анализа проб специалисты одобрили пять купелей в Екатеринбурге:

на озере Шарташ, Отдыха ул., 1 «А» и 25, Проезжая ул., 110;

на водоеме в пос. Елизавет, Базальтовая ул., 8 «А»;

на водоеме Талая вода (гостиничный комплекс Рамада).

Напомним, на Урале к празднику Крещения были поданы заявки на организацию 95 купелей в 54 муниципалитетах, в том числе 14 купелей в Екатеринбурге. При этом число может быть увеличено. Полный перечень купелей опубликован на сайте МЧС. Перед купанием гражданам проведут инструктаж. Возле купелей будут организованы места обогрева и переодевания

В праздник Крещения Господня в Свердловской области потеплеет до -2 градусов, сообщили в уральском Гидрометцентре. Накануне праздника в среду, 18 января, ожидается до -4…-9 градусов. Ночью 19 января прогнозируется -8…-13 градусов, днем – -2…-7.

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