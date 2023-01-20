«Впереди очередное обострение»

Танки, БТР, ракеты и гаубицы, а также ПВО Patriot: на встрече в формате «Рамштайн» 20 января будет рассмотрен очередной пакет военной помощи Украине. По предварительной информации, объемы поставок могут быть самыми масштабными с начала конфликта. Кроме того, США не исключают принятия окончательного решения о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. В Москве дали понять, что подобные действия чреваты губительными последствиями. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе рассуждает о новом витке противостояния России и Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Нынешний «Рамштайн» — это не только немецкие танки Leopard 2, о которых столько сказано и которые не факт, что отправятся в итоге на Украину. Речь идет о чуть ли не о самом масштабном пакете военной помощи со дня начала конфликта. Кроме запрошенных систем ПВО Patriot, он включает и новые боеприпасы большей дальности и мощности, которые способны доставать и до Крыма. Конечно, информация пока что неофициальная, но очень близкая к таковой.

Также следует обратить внимание на политический аспект, в первую очередь, на слова представителя американского Минюста Эндрю Адамса о том, что США в перспективе могут начать передачу замороженных российских активов Украине. Технические возможности для этого созданы. Наряду с этим Европарламент принял резолюцию с призывом создать трибунал по Украине и, кроме того, опять же, направить деньги РФ Киеву в качестве репараций. Москва ответила ужесточением риторики.

Можно даже смело сказать о возвращении в повестку так называемой ядерной тематики, которая в последнее время вроде бы несколько ушла в тень. И вот заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что ядерная держава проиграть не может и намерения Запада добиться нашего поражения чреваты непоправимыми последствиями. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе крещенской проповеди, в частности, поведал о том, что «желание уничтожить Россию будет означать конец мира».

Нельзя обойти вниманием и новое выступление Сергея Викторовича Лаврова, который опять затронул проблемы еврейской нации. На этот раз министр иностранных дел Российской Федерации сравнил действия США с холокостом, но для окончательно решения не еврейского, а русского вопроса. Запад и Еврейский конгресс возмутились, МИД извиняться отказался.

Возникает естественное желание спрогнозировать — что же будет дальше? Судя по всему, впереди, мягко говоря, очередное обострение. Нет смысла пускаться в длинные рассуждения о том, чем все это может закончиться. Впрочем, всегда нужно верить в лучшее. Однако при этом логично напомнить, что, собственно, такое этот самый формат «Рамштайн». Это, по сути, международная конференция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Украине. В последнем заседании участвовали министры обороны, внимание, около 50 стран, в том числе G7 и практически все государства так называемого западного мира.

И вот прямо буквально накануне этого мероприятия две страны, может быть, и не прямо союзники, но близкие к России Иран и Сербия назвали Крым и Донбасс украинскими территориями. Их позицию можно понять: похоже, засомневались — дружба дружбой, но сами понимаете, такое впечатление, что ситуация на сегодня не в вашу пользу. Так, чисто математически.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".