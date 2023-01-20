Директора екатеринбургского цирка назначили главой филиала в Нижнем Новгороде

Директора екатеринбургского цирка (филиал ФКП «Росгосцирк» в Свердловской области) Тамару Бортникову назначили главой филиала в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе екатеринбургского цирка, госпожа Бортникова теперь будет возглавлять оба филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тамара Бортникова возглавила Екатеринбургский государственный цирк в 2019 году. Под ее руководством основные финансовые показатели цирка выросли более чем на 25%. Напомним, в 2018 году предыдущего директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского отправили в отставку после того, как суд принял решение закрыть цирк из-за нарушений правил пожарной безопасности.

С 15 января екатеринбургский цирк закрыт на реконструкцию. Работы планируют начать в первом квартале 2023 года, а завершить в 2024 году. Стоимость контракта на проведение работ составила 2,5 млрд руб. Реконструкцией займется московское ООО «Равелин».

Здание Екатеринбургского цирка построили в 1980 году. В нем расположены два манежа: основной и репетиционный. В данный момент вместимость цирка составляет 2558 мест. За время существования цирка его посетили более 20 млн зрителей.

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Диана Сунагатуллина