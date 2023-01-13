Реконструкцию цирка в Екатеринбурге планируют начать в первом квартале 2023 год

Екатеринбургский цирк имени В. И. Филатова начнут реконструировать в первом квартале 2023 года, сообщили в пресс-службе «Единого заказчика», который контролирует реализацию объекта. Проектная документация по реконструкции здания, площадью 14,5 тыс. кв. м сейчас находится на рассмотрении Главгосэкспертизы России. Получить положительное заключение планируется в первом квартале 2023 года. Заключительное представление пройдет 15 января, после этого цирк будет закрыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«После реконструкции цирка в здании появятся новые отдельные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов. Для содержания животных построят новый блок помещений. Кроме этого, уникальный купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка. Завершить его реконструкцию планируется в 2025 году», — рассказали в пресс-службе компании.

В процессе реконструкции строители отремонтируют кровлю здания, усилят несущие конструкции, а также заменят все внутренние инженерные и слаботочные системы. Основные несущие элементы здания цирка будут сохранены. В зрительном зале установят комфортные кресла с увеличенным пространством.

«Екатеринбургский цирк всегда был важным филиалом системы Росгосцирк. Мы рассчитываем, что после реконструкции он станет площадкой, где будут создаваться цирковые шоу мирового уровня, которые будут радовать жителей всей страны», — прокомментировал глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Как сообщалось ранее, на выполнение работ направят 2,5 млрд руб. Средства были выделены из федерального бюджета. Напомним, реконструкцией займется московское ООО «Равелин».

Здание Екатеринбургского цирка построили в 1980 году. В нем расположены два манежа: основной и репетиционный. В данный момент вместимость цирка составляет 2558 мест. За время существования цирка его посетили более 20 млн зрителей.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте