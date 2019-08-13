Назначен новый директор екатеринбургского цирка

Новым директором екатеринбургского цирка (филиал ФКП «Росгосцирк» в Свердловской области) назначена Тамара Бортникова, сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Ранее госпожа Бортникова возглавляла Тульский и Рязанский государственные цирки.

Росгосцирк — одна из крупнейших цирковых компаний в мире. Она была основана в 1919 году и сейчас объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России.

В конце октября прошлого года директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского отправили в отставку после того, как суд принял решение закрыть цирк из-за нарушений правил пожарной безопасности. После увольнения должность руководителя сократили. В иске господин Марчевский требовал не только восстановить его в должности, но и оплатить упущенные рабочие дни и выплатить символическую компенсацию морального вреда в размере 1 руб. В начале июня господин Марчевский отказался от иска «в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком».

Тамара Бортникова родилась в Рубцовске Алтайского края. В 2005 году открыла первое в регионе агентство праздников полного цикла. В октябре 2017 года возглавила Тульский государственный цирк.

Подробнее о ситуации с цирком — в материале “Ъ-Урал” «“Нет идей, нет головы”»