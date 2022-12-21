Цирк в Екатеринбурге в январе закроют на реконструкцию на два года

С 15 января Екатеринбургский Цирк будет закрыт на реконструкцию, которая продлится два года, заявила на брифинге директор учреждения Тамара Бортникова. В рамках работ планируется обновление всех технических систем — от фундамента до крыши. Кроме того, будут переделана сцена, а количество мест в зале уменьшат до 2 тыс., при этом они станут более комфортными, а также появятся места для инвалидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Модернизируют и помещения для животных. В частности, будет установлен бассейн объемом 40 кб. м. А пространство для лошадей будет вмещать уже не 30 животных, а лишь 15.

На выполнение работ направят 2,5 млрд руб. Средства были выделены из федерального бюджета. Напомним, реконструкцией займется московское ООО «Равелин».

Здание Екатеринбургского цирка построили в 1980 году. В нем расположены два манежа: основной и репетиционный. В данный момент вместимость цирка составляет 2558 мест. За время существования цирка его посетили более 20 млн зрителей.

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