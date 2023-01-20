Посольство России: планы передать Украине замороженные активы дискредитируют американские ценности

Посольство России в США прокомментировало намерение Вашингтона передать Киеву замороженные российские активы. В дипмиссии заявили, что это нарушает фундаментальные американские ценности, связанные с правами на собственность, и дискредитирует страну.

«Налицо не только явное пренебрежение общепризнанными правовыми нормами, но и нарушение фундаментальных американских ценностей, которые ошибочно казались незыблемыми. В первую очередь те, которые связаны с защитой прав частной собственности»,— сказано в заявлении российского посольства в США в Telegram.

В ведомстве добавили, что конфискация активов России в пользу Украины — еще одно доказательство того, что Белый дом «не стесняется» оказывать давление на местные суды, чтобы они «служили его узким интересам».

«Однако такие опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как "бастион" свободного предпринимательства»,— заявили в посольстве.

Его представители считают, что Вашингтон подрывает доверие как к американской, так и к международной финансовой системе, а также к безопасности долларовой юрисдикции.

19 января в Минюсте США подтвердили намерение американских властей передать часть конфискованных у России и ее граждан активов в пользу Украины. В октябре Евросовет поручил Еврокомиссии подготовить варианты, как можно передать российские активы на восстановление Украины. Юристы уже прорабатывают механизм. Кремль счел это «бандитизмом». Эстония намерена выработать механизм передачи Украине российских активов на €17 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Эстония отправляет российские счета под арест».

Дарья Эрозбек