Столтенберг: военная поддержка Украины — кратчайший путь к миру

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что кратчайшим путем к миру в конфликте России и Украины является военная поддержка Киева.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру»,— сказал господин Столтенберг в интервью агентству DPA (цитата по ТАСС). По мнению генерального секретаря, Россия должна понять, что не сможет достичь своих целей на Украине. Только это приведет к мирным переговорам, считает он.

Господин Столтенберг заявил, что каждая страна имеет право защищать себя в конфликте, в том числе Украина, поэтому атаки Киева на военные объекты РФ совершенно законны. Он не сказал, будет ли НАТО поставлять Украине ракеты средней дальности, но отметил, что союзники по альянсу ведут постоянный диалог по вопросу поставок «специфических боевых систем».

С начала конфликта США, ЕС и их союзники поддержали Киев, в том числе поставками вооружений на миллиарды долларов. Россия считает, что НАТО таким образом ведет прокси-войну. В конце ноября господин Столтенберг призывал страны НАТО нарастить производство оружия для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов