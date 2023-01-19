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Коммерсантъ FM
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На Украине подготовлен закон о запрете УПЦ в случае доказательства ее связей с Россией

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, согласно которому в стране будет запрещена деятельность религиозных организаций, управляемых из «осуществляющего вооруженную агрессию против Украины» государства. Под такой критерий подпадает Украинская православная церковь (УПЦ).

«Законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов»,— прокомментировал документ Тарас Мельничук, постпред правительства Украины в Верховной раде.

Проект предусматривает внесение изменений в законы «О свободе совести и религиозных организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

Рассмотрение законопроекта происходит на фоне уголовного преследования ряда представителей УПЦ, подозреваемых в связях с Россией. УПЦ входит в состав Русской православной церкви, против руководства которой Украиной введены санкции.

Андрей Сапожников

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