В крещенских купаниях и богослужениях приняли участие 9 тысяч жителей Краснодара

В мероприятиях ко дню Крещения Господня приняли участие более 9 тыс. жителей Краснодара. Пять тыс. из них окунулись в купели и водоемы, сообщает пресс-служба мэрии.

Большинство верующих жителей города для купаний выбрали оборудованные купели на реке Кубань у храма Рождества Христова, берег озера Старая Кубань и купель храма Рождества Богородицы в станице Старокорсунской. Только в этих трех местах в воду окунулись около 2,5 тыс. человек.

Всего в Краснодаре организовали девять мест для купаний. У каждого из них были установлены палатки для переодевания и организованы пункты обогрева с горячим чаем и выпечкой. За безопасностью на воде следили 85 спасателей, казаков, полицейских и медиков, а также четыре плавсредства и восемь аварийно-спасательных автомобилей.

В крещенских купаниях принял участие и глава Краснодара Евгений Наумов. Утром, перед работой он окунулся в Кубань возле храма Рождества Христова.

Всего в регионе организовали 135 мест для крещенских купаний — 80 водоемов и 55 купелей. В Сочи в воду окунулись поучаствовали более 5 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

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