На Кубани оборудуют 80 мест на открытой воде для крещенских купаний

В Краснодарском крае для крещенских купаний определили 80 мест на открытой воде, а также 55 купелей на территории храмов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

19 января в Крещение Господне в местах омовений установят палатки с обогревом и оборудуют места для переодевания. На всех местах для купания будут дежурить медики. Кроме того, в местах купаний на открытой воде и на прихрамовых территориях будут установлены ограждения.

Во всех местах для купания будет организована охрана общественного порядка. Для обеспечения безопасности на водоемах будут работать сотрудники региональных ГУ МЧС России, Росгвардии и госинспекции по маломерным судам.

Ранее мэрия Краснодара опубликовала список крещенских купелей в городе. Купания с участием священнослужителей проведут по девяти адресам.

Татьяна Ручкина

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