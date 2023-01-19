В купели и водоемы Сочи окунулись 5 тысяч человек

В Сочи в крещенских купаниях поучаствовали более 5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Накануне празднования Крещения Господня в городе определили 10 мест омовений во всех районах муниципалитета. Наиболее посещаемым в ночь с 18 на 19 января стал пляж «Ривьера». Еще 1,5 тыс. человек посетили пляж «Чайка» в Адлере.

Праздничные богослужения продолжатся 19 января. Службы пройдут в 37 храмах Сочи.

Ранее стало известно, что в рамках празднования Крещения Господня в Кубань окунулся мэр Краснодара Евгений Наумов со своим сыном.

Анастасия Донскова

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