Глава Краснодара принял участие в крещенских купаниях

Глава Краснодара Евгений Наумов принял участие в крещенских купаниях. Об этом мэр сообщил в Telegram.

«Перед работой успел окунуться в реку Кубань вблизи храма Рождества Христова. Традицию поддерживаем вместе с сыном», — говорится в сообщении.

Жителям Краснодара глава города пожелал проводить больше времени со своими семьями, бодрости духа и тела.

Всего в Краснодарском крае определили 135 мест для крещенских купаний — 80 водоемов и 55 купелей. В Краснодаре предусмотрели девять специально оборудованных мест для купаний в честь Крещения Господня.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram