Bloomberg: США настаивают на сохранении потолка на российскую нефть в $60 за баррель

Администрация президента США Джо Байдена намерена выступать против снижения предельной цены на экспорт российской нефти, несмотря на стремление европейских стран, в частности Польши и Эстонии, установить ограничения ниже $60 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, прежде чем проводить переоценку максимальной стоимости нефти из России, Вашингтон намерен дождаться эмбарго Евросоюза (ЕС) на российские нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля. Поскольку для изменения ценового потолка требуется единогласное решение стран G7 и ЕС, позиция США повышает вероятность того, что цена на российскую нефть останется на уровне $60 за баррель, отмечает Bloomberg.

Ряд стран—членов ЕС, в том числе Польша и Эстония, продолжают настаивать на более низком ценовом пределе на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы Москвы. Как уточняет агентство, обсуждение пересмотра цен в ЕС начнется на следующей неделе.

5 февраля заработает механизм ограничения импорта российских нефтепродуктов, включая дизтопливо, мазут, бензин, керосин и другие товары. С этого же дня вводится ограничение на стоимость нефтепродуктов. Эмбарго и потолок цен на российскую нефть на уровне $60 вступили в силу 5 декабря. Их принял ЕС совместно со странами G7 и Австралией. В качестве ответных мер президент Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

Подробнее о ситуации на рынке нефти — в материале «Ъ» «Нефть пребывает во временном избытке».

Милена Костерева