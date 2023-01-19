Аренда остановилась в падении

Аренда квартир в Москве или Санкт-Петербурге стала дешевле. По подсчетам «Дом.РФ», ставки аренды падали на протяжении трех месяцев, к декабрю они стабилизировались. В столице падение составило 19%, в Санкт-Петербурге — 13%. В абсолютных цифрах жилье в Москве стоит 65 тыс. руб. в месяц, а в Санкт-Петербурге — 35 тыс. руб. При расчетах учитывались все районы и типы комнатности. Эту тенденцию РБК подтвердили и другие площадки, например, «Яндекс.Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Риэлторы, которые непосредственно работают на рынке, не согласились с оценкой аналитиков «Дом.РФ». Так, директор офиса продаж вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова говорит, что никакого падения ставок не было: «Мы предполагаем, что в аналитику включили объекты, которые сдавались посуточно. Спрос на такую аренду действительно резко снизился. Это связано в том числе и с оттоком туризма, и в целом с общей экономической ситуацией.

С учетом того, что посуточно сдавалось достаточно много объектов, и средняя стоимость, и ставка аренды в пересчете на месяц по ним были выше, чем обычная аренда, поэтому цифры такие глобальные. Если брать квартиры, которые снимают на длительный срок — полгода, год-два, то здесь ставки снизились в среднем процентов на 5. Это своего рода корректировка».

За последний год на рынке аренды стало больше свободных квартир. В ЦИАНе, например, подсчитали, что экспозиция московских «однушек» и «двушек» выросла примерно в 3,5 раза. Это связано с тем, что россияне, покидающие страну, стали массово разрывать контракты. Кроме того, в сегмент аренды вышли объекты, которые раньше владельцы планировали продавать.

Переизбыток предложения сказался не только на стоимости, но и на сроках сдачи жилья, пояснил вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Юрий Загоровский: «Мне больше нравится термин "снизились".

Упали — это когда на десятки процентов, в разы. А тут произошло некоторое снижение, наверное, в пределах 10%, по нашим наблюдениям.

Если сравнивать с ценами предложения, это одна история. Если с ценами реальных сделок, то будет другое. Реальная стоимость несколько ниже, чем та, которая фигурирует на витринах с недвижимостью. Разумные владельцы всегда идут на некоторые уступки. Выгоднее сдать немного дешевле, чем если объект провисит несколько месяцев, а доходы поступать не будут. Сроки экспозиции стали несколько больше, но объекты при разумных требованиях собственников все равно сдаются».

По данным «Дом.РФ», в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, в других городах ставки аренды за год выросли. Но в течение этого года эксперты все-таки ждут падения по всему рынку в стране. Игроки отрасли объясняют это отсутствием роста экономики и общей нарастающей тревожностью.

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Светлана Белова