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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор сформулировал критерии ЛГБТ-пропаганды

Минцифры проводит работу над подзаконными актами, регулирующими признание публичной информации пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства. Критерии для признания информации ЛГБТ-пропагандой подготовил Роскомнадзор (РКН).

27 декабря 2022 года РКН опубликовал на портале regulation.ru проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды для общественного обсуждения, которое продлится до 23 января текущего года. Однако, даже если приказ ведомства будет принят в ближайшее время, критерии начнут действовать только с 1 сентября 2023 года. Согласно проекту приказа, срок действия критериев для признания информации ЛГБТ-пропагандой — шесть лет.

Из проекта РКН следует, что в единый реестр запрещенных сайтов могут быть внесены ресурсы, содержащие информацию, которая:

  • направлена на убеждение о допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними;
  • создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений;
  • способна сформировать положительное отношение к смене биологического пола человека.

Как уточнил изданию один из авторов закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, депутат Госдумы Александр Хинштейн, в настоящее время РКН проводит совещания с участниками рынка. По его словам, в декабре 2022 года прошло два заседания с участием представителей онлайн-кинотеатров, на которых обсуждались новые критерии.

5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Ответственность за ЛГБТ-пропаганду для физлиц составляет до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб. За пропаганду педофилии юрлицам может грозить штраф до 10 млн руб. Обе нормы предусматривают возможность приостановки деятельности компании на срок до 90 суток. По состоянию на 16 января в соответствии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений РКН внес в реестр запрещенной информации 306 сайтов.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Милена Костерева

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