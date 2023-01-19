В результате четвертого за день обстрела в Белгородской области повреждена линия электропередачи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четвертом за день обстреле приграничной территории региона. Теперь снаряды упали в хуторе Балки приграничного с Украиной Шебекинского городского округа.

Пострадавших, по данным губернатора, нет. Снаряд выбил стекло в одном частном домовладении. Также повреждена линия электропередачи.

Сегодня, 19 января, обстрелу подверглись другие села Шебекинского округа. «В ранее обстрелянных поселке Ленинский, хуторе Панков и поселке Первомайский также отсутствует освещение. К восстановительным работам аварийные бригады электриков приступят в светлое время суток»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Также сегодня под обстрел попало село Долгое в Валуйском городском округе, где снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не живет. Позже снаряд попал в птицефабрику под Белгородом.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования. В результате обстрелов в регионе погибли несколько человек, повреждения получили тысячи строений.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж