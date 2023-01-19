В Минцифры хотят заменить бумажные документы смартфоном при покупке алкоголя

Замещение бумажных документов технологическими решениями в бытовых ситуациях — одна из задач Минцифры, считает глава ведомства Максут Шадаев. Министерство в частности думает, как обеспечить покупку алкоголя или проход в бизнес-центр для граждан с помощью смартфона с предустановленным приложением и без необходимости носить с собой физические удостоверения личности.

«Ракурс на то, что смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но бытовые ситуации — это как раз наиболее частотные случаи. Наша задача, чтобы при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр можно было показывать смартфон»,— рассказал господин Шадаев в ходе сегодняшнего брифинга (его запись доступна на YouTube-канале правительства России).

Министр не привел каких-либо деталей о потенциальной «цифровизации» документов, как и о приложении, с помощью которого такая инициатива может быть реализована.

Сейчас в правительственном перечне документов, которые продавец может потребовать у покупателя алкогольной продукции, 13 позиций. Цифровые документы в списке отсутствуют.

О цифровизации документооборота в России — в материале «Ъ» «Эксперимент цифрового приказа».

Андрей Сапожников