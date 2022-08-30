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Коммерсантъ FM
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Эксперимент цифрового приказа

Кадровую работу госорганов переводят в информсистему

Минцифры предлагает провести в следующем году эксперимент по применению кадрового электронного документооборота в госорганах. Планируется, что участвовать в «пилоте», помимо самого ведомства Максута Шадаева, будут Федеральное казначейство и ФНС — в них насчитывается наибольшее число государственных гражданских служащих, а также территориальных органов. В Минцифры рассчитывают, что эксперимент будет способствовать комплексной цифровизации процессов взаимодействия в госорганах. Кроме того, переход на электронные документы в кадрах сократит затраты ведомств, отмечают эксперты.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минцифры разработало проект постановления правительства о проведении с 1 апреля по 1 октября 2023 года эксперимента по внедрению электронного кадрового документооборота (ЭКД) в госорганах (размещен на regulation.gov.ru). Предполагается, что участвовать в «пилоте» будут Минцифры, Федеральное казначейство и ФНС и желающие устроиться в них граждане. Для гражданских служащих и граждан, кроме работников профильных структурных подразделений в «пилотных» ведомствах, участие будет добровольным.

Сейчас возможность ведения ЭКД на гражданской службе нормативно не закреплена, оформление кадровых документов, включая служебный контракт, приказы о назначении и иные приказы, ведется на бумаге. Впрочем, полностью «пилот» возможности бумажного кадрового документооборота не отменит, отмечают в Минцифры. Пока речь идет только об апробации и последующем внедрении ЭКД в госорганах. Реализация эксперимента будет фиксироваться в ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ». Отвечая на вопрос “Ъ”, чем был обусловлен выбор участников, в Минцифры пояснили, что Казначейство и ФНС — ведомства с наибольшим числом федеральных государственных гражданских служащих и территориальных органов, и результаты эксперимента по ЭКД будут максимально репрезентативны; Минцифры же включено в него как регулятор информационных технологий.

По данным Росстата, на конец 2020 года в РФ совокупная численность гражданских служащих в федеральных и региональных органах власти составила 660,5 тыс., штаты были укомплектованы на 90,9%. Предполагается, что гражданский служащий в ходе эксперимента будет подписывать юридически значимые ЭКД усиленной квалифицированной электронной подписью. В Минцифры отмечают, что обеспечение сотрудников электронными подписями не повлечет увеличения затрат — а эксперимент позволит оценить эффективность кадровой работы в госорганах и обеспечить ее клиентоцентричность. В пояснительной записке отмечается, что «пилот» не касается трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством РФ в электронном виде сведений о трудовой деятельности, документов об освобождении от должности и увольнении. На бумаге останутся и документы по охране труда, акты о несчастном случае и иные, в подписании которых участвуют третьи лица, не имеющие технической возможности подписи с использованием единой системы.

Напомним, что в конце ноября прошлого года был принят закон о внедрении электронного документооборота в сфере трудовых отношений и для бизнеса. Вести кадровый электронный документооборот (КЭДО) работодатели смогут на платформе «Работа в России» и через свои информсистемы (см. “Ъ” от 17 ноября). «Чем больше сотрудников и кадровых специалистов в организации, тем дороже обходится ведение кадровых документов на бумаге. Например, для компании, где трудятся 500 сотрудников и три кадровых специалиста, затраты составят около 3,2 млн руб. в год»,— заявили “Ъ” в СКБ «Контур». Применение электронных кадровых документов помогает сократить расходы в два—пять раз, в зависимости от степени автоматизации ЭДО.

Венера Петрова

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