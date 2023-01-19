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Коммерсантъ FM
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Вахтанга Кикабидзе похоронили в Тбилиси

Актера, режиссера и певца Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с могилой его матери. Церемония прощания с ним проходила в Госфилармонии в Тбилиси.

Во время гражданской панихиды гроб с артистом был накрыт флагами Грузии и Украины. Вход на церемонию был свободным. Ее посетили грузинские политики, артисты и спортсмены, а также делегации Украины, Армении и Азербайджана.

Похороны Вахтанга Кикабидзе

Похороны Вахтанга Кикабидзе

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Похороны Вахтанга Кикабидзе

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Вахтанг Кикабидзе умер 15 января. Ему было 84 года. По словам продюсера артиста Рати Абзианидзе, господин Кикабидзе скончался в клинике в Тбилиси, где провел несколько недель до смерти.

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В местной филармонии начал работать в 1959 году. В 1966 году он дебютировал в кино. Господин Кикабидзе сыграл в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. В 2020 году его избрали в парламент Грузии от партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Подробнее о Вахтанге Кикабидзе — в некрологе «Ъ»

Олеся Павленко

Фотогалерея

Жизненный и творческий путь Вахтанга Кикабидзе

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Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста и певицы. По окончании школы он два года учился в Тбилисском государственном университете, после поступил в Тбилисский государственный университет иностранных языков, но его тоже не закончил

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста и певицы. По окончании школы он два года учился в Тбилисском государственном университете, после поступил в Тбилисский государственный университет иностранных языков, но его тоже не закончил

Фото: РИА Новости

В 1959 году Кикабидзе начал работать в Тбилисской филармонии и стал выезжать на гастроли в составе грузинской бригады, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Позднее он вместе с друзьями организовал вокально-инструментальные ансамбли «Вело» и «Орэро», в которых был солистом и играл на барабанах

В 1959 году Кикабидзе начал работать в Тбилисской филармонии и стал выезжать на гастроли в составе грузинской бригады, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Позднее он вместе с друзьями организовал вокально-инструментальные ансамбли «Вело» и «Орэро», в которых был солистом и играл на барабанах

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дебютировал в кино Вахтанг Кикабидзе в 1966 году в комедии Николая Санишвили «Встречи в горах»

Дебютировал в кино Вахтанг Кикабидзе в 1966 году в комедии Николая Санишвили «Встречи в горах»

Фото: Б.Дадвадзе / ТАСС

В 1969 году Вахтанг Кикабидзе сыграл в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» роль молодого врача Бенжамена Глонти. По сценарию Бенжамина должен был играть «рыжий, толстый человек», но режиссеру никто не нравился, и ему посоветовали пригласить на кастинг Кикабидзе. На съемочную площадку явился «худой темноволосый парень в драных джинсах, со жвачкой во рту и щелью в зубах». За работу в этом фильме актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году &lt;br>На фото слева направо: Вахтанг Кикабидзе, режиссер Георгий Данелия, актер Фрунзик Мкртчян

В 1969 году Вахтанг Кикабидзе сыграл в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» роль молодого врача Бенжамена Глонти. По сценарию Бенжамина должен был играть «рыжий, толстый человек», но режиссеру никто не нравился, и ему посоветовали пригласить на кастинг Кикабидзе. На съемочную площадку явился «худой темноволосый парень в драных джинсах, со жвачкой во рту и щелью в зубах». За работу в этом фильме актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году
На фото слева направо: Вахтанг Кикабидзе, режиссер Георгий Данелия, актер Фрунзик Мкртчян

Фото: И. Гневашев / РИА Новости

Работа с Георгием Данелией оказалась для Вахтанга Кикабидзе успешной. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» советская публика встретила на ура. В 1977 году вышла комедия Данелии «Мимино». Там Кикабидзе сыграл одну из своих самых значимых ролей — Валико Мизандари по прозвищу Мимино: пилота вертолета местных авиалиний из горного села, который отправляется в Москву, чтобы попасть в большую авиацию. За эту работу в 1978 году Кикабидзе наградили Государственной премией СССР

Работа с Георгием Данелией оказалась для Вахтанга Кикабидзе успешной. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» советская публика встретила на ура. В 1977 году вышла комедия Данелии «Мимино». Там Кикабидзе сыграл одну из своих самых значимых ролей — Валико Мизандари по прозвищу Мимино: пилота вертолета местных авиалиний из горного села, который отправляется в Москву, чтобы попасть в большую авиацию. За эту работу в 1978 году Кикабидзе наградили Государственной премией СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1984 году Кикабидзе в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить» сыграл роль Джона Глэба — заместителя резидента ЦРУ, который готовит в вымышленном африканском государстве Нагония военный переворот, чтобы установить там власть проамериканской военной хунты. За эту роль актер получил премию КГБ СССР.&lt;br />На фото: Вахтанг Кикабидзе (второй слева) и участники фестиваля телевизионных фильмов «Золотое руно»

В 1984 году Кикабидзе в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить» сыграл роль Джона Глэба — заместителя резидента ЦРУ, который готовит в вымышленном африканском государстве Нагония военный переворот, чтобы установить там власть проамериканской военной хунты. За эту роль актер получил премию КГБ СССР.
На фото: Вахтанг Кикабидзе (второй слева) и участники фестиваля телевизионных фильмов «Золотое руно»

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе взял в жены балерину Тбилисского академического оперного театра Ирину Кебадзе. У них двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе взял в жены балерину Тбилисского академического оперного театра Ирину Кебадзе. У них двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась

Фото: @vkikabidze

Георгий Данелия готовил для Кикабидзе одну из главных ролей в культовом фильме 1986 года «Кин-дза-дза!», однако врачи не разрешили актеру сниматься в пустыне. Но в галактику Кин-дза-дза ему все равно удалось попасть: он озвучил роль главы контрабандистов в мультфильме 2013 года «Ку! Кин-дза-дза»

Георгий Данелия готовил для Кикабидзе одну из главных ролей в культовом фильме 1986 года «Кин-дза-дза!», однако врачи не разрешили актеру сниматься в пустыне. Но в галактику Кин-дза-дза ему все равно удалось попасть: он озвучил роль главы контрабандистов в мультфильме 2013 года «Ку! Кин-дза-дза»

Фото: «Наше кино»

19 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении ордена Дружбы Вахтангу Кикабидзе по случаю юбилея артиста. В тот год ему исполнялось 70 лет. Кикабидзе отказался от получения ордена на фоне российско-грузинского конфликта, но сказал, что с симпатией относится к российскому народу

19 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении ордена Дружбы Вахтангу Кикабидзе по случаю юбилея артиста. В тот год ему исполнялось 70 лет. Кикабидзе отказался от получения ордена на фоне российско-грузинского конфликта, но сказал, что с симпатией относится к российскому народу

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — поклонник Вахтанга Кикабидзе. Об одной из встреч с Саакашвили актер вспоминал в интервью “Ъ”: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: &quot;К вам президент&quot;. Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — поклонник Вахтанга Кикабидзе. Об одной из встреч с Саакашвили актер вспоминал в интервью “Ъ”: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: "К вам президент". Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали»

Фото: Александр Климчук / ТАСС

В 2011 году в Тбилиси открыли памятник героям фильма «Мимино» авторства Зураба Церетели. Изначально скульптурную композицию планировали установить в Москве на Чистых прудах, но проект не был реализован. Как считает сам Кикабидзе, по указанию российского правительства

В 2011 году в Тбилиси открыли памятник героям фильма «Мимино» авторства Зураба Церетели. Изначально скульптурную композицию планировали установить в Москве на Чистых прудах, но проект не был реализован. Как считает сам Кикабидзе, по указанию российского правительства

Фото: РИА Новости

В российско-украинском конфликте Вахтанг Кикабидзе занял украинскую сторону. «Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны»,— сказал он в 2014 году в интервью украинскому изданию «Сегодня». В 2015 году он дал сольный концерт в Киеве. Выступление артист посвятил памяти погибших во время событий на Майдане

В российско-украинском конфликте Вахтанг Кикабидзе занял украинскую сторону. «Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны»,— сказал он в 2014 году в интервью украинскому изданию «Сегодня». В 2015 году он дал сольный концерт в Киеве. Выступление артист посвятил памяти погибших во время событий на Майдане

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии «Единое национальное движение»

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии «Единое национальное движение»

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

О смерти Вахтанга Кикабидзе 15 января 2023 года сообщили грузинские СМИ. По их данным, актер серьезно болел в последнее время

О смерти Вахтанга Кикабидзе 15 января 2023 года сообщили грузинские СМИ. По их данным, актер серьезно болел в последнее время

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк»

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Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста и певицы. По окончании школы он два года учился в Тбилисском государственном университете, после поступил в Тбилисский государственный университет иностранных языков, но его тоже не закончил

Фото: РИА Новости

В 1959 году Кикабидзе начал работать в Тбилисской филармонии и стал выезжать на гастроли в составе грузинской бригады, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Позднее он вместе с друзьями организовал вокально-инструментальные ансамбли «Вело» и «Орэро», в которых был солистом и играл на барабанах

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дебютировал в кино Вахтанг Кикабидзе в 1966 году в комедии Николая Санишвили «Встречи в горах»

Фото: Б.Дадвадзе / ТАСС

В 1969 году Вахтанг Кикабидзе сыграл в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» роль молодого врача Бенжамена Глонти. По сценарию Бенжамина должен был играть «рыжий, толстый человек», но режиссеру никто не нравился, и ему посоветовали пригласить на кастинг Кикабидзе. На съемочную площадку явился «худой темноволосый парень в драных джинсах, со жвачкой во рту и щелью в зубах». За работу в этом фильме актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году
На фото слева направо: Вахтанг Кикабидзе, режиссер Георгий Данелия, актер Фрунзик Мкртчян

Фото: И. Гневашев / РИА Новости

Работа с Георгием Данелией оказалась для Вахтанга Кикабидзе успешной. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» советская публика встретила на ура. В 1977 году вышла комедия Данелии «Мимино». Там Кикабидзе сыграл одну из своих самых значимых ролей — Валико Мизандари по прозвищу Мимино: пилота вертолета местных авиалиний из горного села, который отправляется в Москву, чтобы попасть в большую авиацию. За эту работу в 1978 году Кикабидзе наградили Государственной премией СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1984 году Кикабидзе в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить» сыграл роль Джона Глэба — заместителя резидента ЦРУ, который готовит в вымышленном африканском государстве Нагония военный переворот, чтобы установить там власть проамериканской военной хунты. За эту роль актер получил премию КГБ СССР.
На фото: Вахтанг Кикабидзе (второй слева) и участники фестиваля телевизионных фильмов «Золотое руно»

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе взял в жены балерину Тбилисского академического оперного театра Ирину Кебадзе. У них двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась

Фото: @vkikabidze

Георгий Данелия готовил для Кикабидзе одну из главных ролей в культовом фильме 1986 года «Кин-дза-дза!», однако врачи не разрешили актеру сниматься в пустыне. Но в галактику Кин-дза-дза ему все равно удалось попасть: он озвучил роль главы контрабандистов в мультфильме 2013 года «Ку! Кин-дза-дза»

Фото: «Наше кино»

19 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении ордена Дружбы Вахтангу Кикабидзе по случаю юбилея артиста. В тот год ему исполнялось 70 лет. Кикабидзе отказался от получения ордена на фоне российско-грузинского конфликта, но сказал, что с симпатией относится к российскому народу

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — поклонник Вахтанга Кикабидзе. Об одной из встреч с Саакашвили актер вспоминал в интервью “Ъ”: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: "К вам президент". Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали»

Фото: Александр Климчук / ТАСС

В 2011 году в Тбилиси открыли памятник героям фильма «Мимино» авторства Зураба Церетели. Изначально скульптурную композицию планировали установить в Москве на Чистых прудах, но проект не был реализован. Как считает сам Кикабидзе, по указанию российского правительства

Фото: РИА Новости

В российско-украинском конфликте Вахтанг Кикабидзе занял украинскую сторону. «Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны»,— сказал он в 2014 году в интервью украинскому изданию «Сегодня». В 2015 году он дал сольный концерт в Киеве. Выступление артист посвятил памяти погибших во время событий на Майдане

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии «Единое национальное движение»

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

О смерти Вахтанга Кикабидзе 15 января 2023 года сообщили грузинские СМИ. По их данным, актер серьезно болел в последнее время

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк»

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