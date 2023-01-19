Вахтанга Кикабидзе похоронили в Тбилиси

Актера, режиссера и певца Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с могилой его матери. Церемония прощания с ним проходила в Госфилармонии в Тбилиси.

Во время гражданской панихиды гроб с артистом был накрыт флагами Грузии и Украины. Вход на церемонию был свободным. Ее посетили грузинские политики, артисты и спортсмены, а также делегации Украины, Армении и Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны Вахтанга Кикабидзе

Фото: Михаил Егиков / ТАСС Похороны Вахтанга Кикабидзе

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Вахтанг Кикабидзе умер 15 января. Ему было 84 года. По словам продюсера артиста Рати Абзианидзе, господин Кикабидзе скончался в клинике в Тбилиси, где провел несколько недель до смерти.

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В местной филармонии начал работать в 1959 году. В 1966 году он дебютировал в кино. Господин Кикабидзе сыграл в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. В 2020 году его избрали в парламент Грузии от партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Подробнее о Вахтанге Кикабидзе — в некрологе «Ъ»

Олеся Павленко