В Тбилиси прощаются с Вахтангом Кикабидзе

В концертном зале Тбилисской филармонии проходит церемония прощания с актером, режиссером и певцом Вахтангом Кикабидзе. Он умер 15 января в возрасте 84 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прощание с Вахтангом Кикабидзе

Фото: Михаил Егиков / ТАСС Прощание с Вахтангом Кикабидзе

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Как передает ТАСС, на церемонии прощания присутствуют официальные делегации из Армении и Азербайджана, а также министр культуры Украины Александр Ткаченко. Филармонию посетили деятели искусства, политики и поклонники артиста. Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище рядом с его семьей.

Продюсер артиста Рати Абзианидзе сообщал, что господин Кикабидзе умер в клинике в Тбилиси. Там он находился несколько недель до смерти.

Вахтанг Кикабидзе начал работу в Тбилисской филармонии в 1959 году. В 1966 году он дебютировал в кино, снимался в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» . В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

С начала 1980-х до 2008 года господин Кикабидзе жил в России, выступал с сольными концертами. С 2008 года он переставал давать концерты в российских городах. Это произошло после начала конфликта России и Грузии.

Подробнее о Вахтанге Кикабидзе — в некрологе «Ъ»

Лусине Баласян