Человек ранен в результате обстрела села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил об обстреле села в приграничном с Украиной Валуйском городском округе, в результате которого пострадал человек.

По словам главы региона, раненому оказывают медицинскую помощь, ранение оценивается как легкое. «Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина. Подомовой обход территории продолжается», — сообщил господин Гладков.

Ранее сегодня, 17 января, губернатор рассказал об обстреле приграничного города Шебекино. Раненых гражданских в его результате, по словам чиновника, нет. Снаряды повредили линии электропередачи. Ночью над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования. От обстрелов со стороны Украины в регионе погибли несколько человек, а повреждения получили тысячи домов и зданий.

Сергей Толмачев, Воронеж