Politico: Франция может передать Украине танки Leclerc

Франция рассматривает возможность поставок танков Leclerc Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. По информации издания, передача Leclerc может обеспечить совместные поставки танков от Германии и Франции.

«Тема сложная и еще не решена в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что решат на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии»,— сказал Politico неназванный французский чиновник.

Leclerc производился французским концерном GIAT Industries. Танк оснащен автоматом заряжения и обладает высокой подвижностью. Основное оружие танка — 120-миллиметровая пушка.

В декабре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил поставки танков Leclerc у Франции. По информации Politico, Париж изучает этот запрос. При этом танки уже сняты с производства, что может привести к проблемам с техобслуживанием и запчастями, отмечало издание. По словам источника газеты, Париж готов передать свои Leclerc союзникам по НАТО, которые поставят Украине несколько танков Leopard.

Подробнее — в материале «Ъ» «Франция прорвала танковую блокаду».

Олеся Павленко