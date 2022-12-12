Премьер Украины попросил Францию о поставках танков Leclerc

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране необходимы новые танки по стандартам НАТО. В частности, премьер попросил о поставках французских танков Leclerc.

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Фото: Alvaro Barrientos / AP Leclerc

Фото: Alvaro Barrientos / AP

«Нам понадобится оружие, в том числе реактивные снаряды, которые мы используем каждый день. Мы просим направить нам танки, а именно французские танки Leclerc»,— сказал господин Шмыгаль в эфире французского телеканала LCI.

Leclerc производился французским концерном GIAT Industries. Танк оснащен автоматом заряжения, благодаря чему обладает высокой подвижностью. Основное оружие танка — 120-миллиметровая пушка.

C начала военной операции Франция передала Украине 18 гаубиц CAESAR. Украина приобрела 155-миллиметровые буксируемые гаубицы TRF1, которые сейчас не используются французской армией. Париж планировал передать Киеву от шести до двенацати 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян