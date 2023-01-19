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Черепахи выделяют пластик

Аргентинские ученые занимаются реабилитацией морских животных

Морские биологи из Аргентины вылечили и выпустили обратно в океан двух зеленых черепах. Их нашли в отчаянном положении — запутавшимися в рыболовных сетях. Одну из черепах пришлось как следует лечить.

Зеленые черепахи относятся к исчезающим видам, а причина этого кроется в другом ее названии — суповая черепаха. Они довольно крупные, длиной 80–120 см (встречались и двухметровые экземпляры) и весом 70–200 кг (встречаются и до 400 кг).

Долгое время эти рептилии были объектами варварской охоты. Людей интересовали не только взрослые особи, но и яйца. Сейчас охота на зеленых черепах запрещена.

Но теперь им угрожает другая напасть — пластик Мирового океана. Сети, в которых они запутались, естественно, были из пластика. А одна из особей выделяла из себя первое время исключительно пластик, потому что черепахи частенько вместе с водорослями, которыми они вообще-то питаются во взрослом возрасте, проглатывают и пластиковые изделия. (А молодые черепахи предпочитают медуз.)

После освобождения зеленых черепах от пластикового плена ученые поместили их в специальный реабилитационный центр для животных. Его финансирует фонд «Морской мир». Там рептилий измерили, проверили их способность к плаванию (она не пострадала), обследовали и почистили от пластика. После чего выпустили обратно в море, причем сделали это на популярном аргентинском пляже Сан-Клементе, расположенном неподалеку от Буэнос-Айреса.

Ванеса Траверсо, морской биолог из фонда «Морской мир», рассказывает, что черепахи провели в реабилитационном центре месяц. Их держали на специальной диете, чтобы выгнать из организма попавший туда пластик. Ванеса вспоминает, что одна из черепах первое время испражнялась исключительно пластиком. По ее наблюдениям, 96% черепах, попадающих к ним в реабилитационный центр, выделяют пластик, и это важнейшее свидетельство загрязненности океана.

Обеим черепахам сделали не только анализ крови, но даже и рентген, проверяя состояние их организмов и, в частности, легких. Одна из жертв пластика оказалась больна: у нее выявили повышение лейкоцитоза и легкую анемию. Лечили ее смесью антибиотиков, витаминов и препаратов железа.

По материалам Reuters

Ольга Грибова

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