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Коммерсантъ FM
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Мишустин одобрил отказ от взносов в Европейскую экономическую комиссию ООН

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился принять предложение МИД, касающееся взноса в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за прошлый год. Ранее МИД при согласовании с Минфином предложили не оплачивать взнос.

«МИДу РФ проинформировать секретариат ЕЭК ООН о принятом решении»,— говорится в распоряжении от 17 января.

ЕЭК — одна из пяти региональных комиссий ООН, учрежденная в 1947 году. Ее задачей является укрепление экономических связей внутри региона ЕЭК, а также с остальным миром. Взносы в институты ООН вносятся в соответствии с платежеспособностью страны-участника.

В начале февраля 2022 года в МИД РФ заявили о важности проектной деятельности по линии ЕЭК ООН. Тогда был одобрен одобрил проект технического содействия, который предполагалось профинансировать из средств российского добровольного взноса. Бюджет проекта составил более $242 тыс., сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Мария Федотова

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