Zenith Defy бросают вызов

Экспозиция Zenith на состоявшейся в Сингапуре Неделе часов LVMH состояла исключительно из моделей одной из четырех имеющихся коллекций марки — Defy (англ. «бросать вызов»). Дополнения к другой «символической», как сказано в пресс-материалах, коллекции будут показаны на предстоящей весной выставке Watches & Wonders. Вероятно, что в Женеве будут демонстрироваться новые модели Chronomaster, так как именно эти две коллекции являются могучими локомотивами мануфактуры из Ле-Локля.

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Главной премьерой объявлены Defy Skyline Skeleton, охарактеризованные ни много ни мало как «первые в мире часы-скелетоны с индикацией 1/10 секунды». Формально так оно и есть, поскольку главной особенностью презентованной в прошлом году модели Defy Skyline является счетчик десятых долей секунды, размещенный на традиционном для боковой секундной стрелки месте в положении «9 часов».

В отличие от обычной секундной стрелки, которая делает полный оборот за 60 секунд, счетчик Defy Skyline оборачивается за 10 секунд. Есть такой счетчик и в скелетированной новинке, только для цельности восприятия он перенесен в позицию «6 часов». Основа циферблата может быть выдержана в синем или черном тоне, корпус диаметром 41 мм и браслет — из стали, внутри находится автоматический мануфактурный механизм El Primero 3620 SK с частотой колебаний 5 Гц (или 36 тыс. полуколебаний в час), что как раз и сделало возможным и естественным индикацию десятых долей секунды.

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Есть новинка и в основной линии Defy Skyline. В оформлении специальной версии Defy Skyline Boutique Edition, эксклюзивно предназначенной для продажи через бутики марки, эффектно сочетаются темные и золотистые тона: сплошной антрацитовый циферблат украшен гравированным узором на мотив звездного неба из розового золота, из которого также сделаны стрелки и часовые метки. Корпус диаметром 41 мм также из стали, золотых Defy Skyline — во всяком случае, пока — нет.

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Зато появилась их уменьшенная версия — адресованные дамам Defy Skyline в стальном корпусе диаметром 36 мм. Наряду с традиционным для коллекции металлическим темно-синим введены новые циферблаты пастельных тонов — мятный и розовый. Все трио имеет и ювелирные версии с инкрустированными 52 бриллиантами безелями. В комплект поставки наряду со стальными браслетами входят каучуковые ремешки соответствующей тону циферблата расцветки.

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Последняя новинка относится к линии брутальных хронографов Defy Extreme, предназначенных к использованию в экстремальных условиях. Об этом свидетельствует более массивный титановый корпус диаметром 45 мм с увеличенной до 200 м герметичностью. Защита кнопок хронографа Defy Extreme Glacier (англ. «ледник») и 12-угольный безель изготовлены из халцедона — полупрозрачного камня бледно-синего оттенка, напоминающего лед. Аллюзию продолжает циферблат, выполненный из тонированного, как бы подернутого инеем сапфирового стекла. Оснащенные автоматическим мануфактурным высокочастотным механизмом хронографа El Primero 9004, способным замерять отрезки времени до сотой секунды, Defy Extreme Glacier выпущены лимитированной 50 экземплярами серией.

Юрий Хнычкин