В Свердловской области в Крещение потеплеет до -2 градусов

В праздник Крещения Господня в Свердловской области потеплеет до -2 градусов, сообщили в уральском Гидрометцентре. Накануне праздника в среду, 18 января, ожидается до -4…-9 градусов. Ночью 19 января прогнозируется -8…-13 градусов, днем – -2…-7.

Напомним, на Урале к празднику Крещения были поданы заявки на организацию 95 купелей в 54 муниципалитетах, в том числе 14 купелей в Екатеринбурге. При этом число может быть увеличено.

Полный перечень купелей опубликован на сайте МЧС. Перед купанием гражданам проведут инструктаж. Возле купелей будут организованы места обогрева и переодевания

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