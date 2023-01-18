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Коммерсантъ FM
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Медведев вышел в третий круг Australian Open

Матч второго круга турнира Australian Open 2023 между российским теннисистом Даннилом Медведевым и австралийцем Джоном Миллманом завершился победой спортсмена из России в трех сетах (7:5, 6:2, 6:2). Медведев выходит в третий круг соревнований, где он сыграет с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой и японцем Ёсукэ Ватануки.

Даннилом Медведевым

Даннилом Медведевым

Фото: Jaimi Joy, Reuters

Даннилом Медведевым

Фото: Jaimi Joy, Reuters

Встреча длилась 2 часа 53 минуты. Матч проходил на корте с хардовым покрытием комплекса Melbourne Park.

Ранее в третий круг Australian Open также вышел россиянин Карен Хачанов. В следующем раунде соревнований он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Призовой фонд турнира — $76,5 млн.

О ходе Australian Open — в материале «Ъ» «С легким жаром».

Андрей Сапожников

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