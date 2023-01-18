Россиянин Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австрийца Джейсона Кублера и вышел в третий круг Australian Open, который проходит в Мельбурне. Матч закончился со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:2 и продлился 2 ч 53 мин. Следующим соперником 26-летнего россиянина станет американский теннисист Фрэнсис Тиафо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Jaimi Joy, Reuters Карен Хачанов

Фото: Jaimi Joy, Reuters

Карен Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он четыре раза побеждал в турнире ATP в одиночном разряде. Лучший результат Хачанова на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал US Open в прошлом году.

Сегодня, 18 января, из турнира вылетел российский теннисист Роман Сафиуллин. Он проиграл американцу Денису Кудле со счетом 6:3, 5:7, 6:7 (6:8), 3:6. Матч продлился 3 ч 2 мин.

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Общий призовой фонд составит более $50 млн. Участниками турнира стали 20 россиян, в том числе Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Эрдни Кагалтынов