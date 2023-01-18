Польша ждет от союзников отправки до 100 танков Украине

Польша ожидает, что страны Европы смогут передать Украине примерно 100 танков, сказал агентству Bloomberg премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я разговаривал с Олафом (Олаф Шольц, канцлер Германии.— ''Ъ'') несколько недель назад и пытался убедить его сделать больше. Мы зарезервировали 14 танков Leopard и теперь ждем также танки Leopard из Дании, Финляндии и Германии, а также танков из других стран ЕС»,— сказал господин Моравецкий.

17 января Олаф Шольц заявил, что обсуждает с союзниками возможность поставок Германией танков Leopard на Украину. При этом канцлер подчеркнул, что любые решения по этому вопросу ФРГ объявит только вместе с другими странами, участвующими в переговорном процессе. Агентство напомнило, что немецкие танки Leopard есть у 12 стран Европы, но поставки на Украину возможны только после одобрения ФРГ.

Первой страной, которая направит танки западного производства, станет Великобритания, уже анонсировавшая поставки 14 единиц Challenger 2. 11 января президент Польши Анджей Дуда объявил о решении Варшавы поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи будущей международной коалиции. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер говорил, что Варшава будет оказывать политическое давление на европейские страны, чтобы они присоединились к поставкам Украине танков Leopard.

Подробнее о поставках танков Украине — в материале «Украину наступательно вооружают».

Эрдни Кагалтынов